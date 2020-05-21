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Bilişim dünyası istihdam için 150 bin kişi arayacak

Türkiye, düşük yatırımla yüksek katma değer oluşturan bilişim alanındaki yol haritasını çıkartıyor. Bu kapsamdaki son rapora göre, çoğunun adını ilk kez duyacağımız alanlarda 150 bin kişilik yeni istihdam sağlanacak.
 21 Mayıs 2020 08:30
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Bilişim dünyası istihdam için 150 bin kişi arayacak

Türkiye istihdamda rotayı dijital enstrümanlara kırmış durumda. 1 milyon yazılımcı projesi ile daha da öne çıkan bu alanda ciddi bir potansiyel var ve uzmanlara göre dijital istihdam ordusu güçlü olan ülkeler küresel rekabette de öne çıkacak. Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden DataExpert'in Genel Müdürü Hasan Altunkaya'ya göre, dijital dönüşüm önümüzdeki yıllarda tüm firmalar için kilit rol oynayacak.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre bu bakımdan dijitalleşme süreci, sektördeki firmaların gerek piyasadaki rekabet koşullarına ayak uydurmasında, gerek bu tip krizlerle baş etmesinde çok önemli rol oynuyor. Altunkaya, aynı zamanda, bu beklenmedik ortamın ön plana çıkarttığı sektörleri ve meslekleri de değerlendirdi, kısa vadede sağlık, bilim ve teknolojinin yoğun ilgi göreceğini vurguladı. Firmalar bir yandan salgın ortamıyla baş etmeye çalışırken, bir yandan da iş süreçlerini bu tip darbelere karşı nasıl daha dayanıklı hale getirebileceklerini inceliyor.

BİLİŞİMDE ELEMAN AÇIĞI

2021 yılında veri tabanı uzmanı, iş analisti, bilgi teknolojileri güvenliği, yazılım mühendisi/uzmanı, e-ticaret uzmanı, veri ve bilgi yönetimi, iş zekası uzmanı, IT işe alım uzmanı, Linux system administrator ve dijital pazarlama gibi alanlarda 150 bin yeni istihdam sağlanacak. İçinde bulunduğumuz kriz dönemi kısa vadedeki işgücü ihtiyacını da hızla değiştirdi. Kısa vadede sağlık bilişimi, güvenlik bilişimi, e-ticaret, e-devlet uygulamaları geliştirmeleri için acil 35 bin kişilik bir istihdam sağlanması bekleniyor.

DÜŞÜK YATIRIMLA YÜKSEK DEĞER

Bilişimin en düşük yatırımla en kısa sürede istihdam yaratan bir sektör olduğunu vurgulayan Altunkaya; "TUBİSAD'ın yaptığı karşılaştırmaya göre özellikle bilişim sektöründeki en büyük sıkıntı nitelikli işgücü açığı, yetersiz girişim sermayesi ve Ar-Ge teşvik uygulamaları. Öte yandan bir çalışan istihdam edebilmek için; sanayide 60 bin ile 80 bin dolar arasında, turizmde ise yaklaşık 50 bin dolar yatırım gerekiyor. Bilişim sektöründe ise 5 bin dolarlık bir yatırım yetiyor.
Sabah
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