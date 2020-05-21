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17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler

Manisa'nın Salihli ilçesinde işlenen cinayette 17 yaşındaki kız çocuğu Ceren Kultaş, hayatını kaybetti
 21 Mayıs 2020 08:32
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17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler

Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren Kultaş'a 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
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