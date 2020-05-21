Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti
|21 Mayıs 2020 08:51
|Yazdır
Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.
BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİ
Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Öztürk: Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas aileyi eder
21 Mayıs 2020 09:10
|Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi
21 Mayıs 2020 07:15
|Virüs tedbirleri sayesinde gökyüzü daha temiz
21 Mayıs 2020 06:51
|Koronadan en çok Güneydoğu korkuyor
21 Mayıs 2020 06:41
|Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı
21 Mayıs 2020 06:33
|Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Mayıs 2020 05:53
|Ankara için sarı uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor
21 Mayıs 2020 02:54
|Pandemi hemşiresinin eşi ve çocuklarıyla terasta duygusal buluşması
21 Mayıs 2020 01:10
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mayıs 2020 00:24
|Aydın'da bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Mayıs 2020 23:46