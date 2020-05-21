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İkinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan açıklamar: Virüs değişime uğruyor

ÇİN'in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni koronavirüsün vakalarının, öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini belirtti. Qui, bu durumun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığının göstergesi olduğunu ifade etti.
 21 Mayıs 2020 08:54
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İkinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan açıklamar: Virüs değişime uğruyor

Çinli doktorlar ülkenin kuzeydoğusunda koronavirüse yakalanan vakalarda hastalığın farklı şekillerde ortaya çıktığını duyurdu. Çin'in önde gelen yoğun bakım uzmanlarından doktor Qui Haibo bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada ülkenin kuzeydoğusundaki bazı kentlerde görülen yeni vakaların daha uzun süre virüs taşıdıklarını ve iyileşmelerinin akabinde yapılan testlerin daha geç negatif sonuç verdiğini bildirdi.

Yeni vakalarda kuluçka süresi 2 haftadan fazla

Doktor Qui ayrıca, bu bölgelerde gözlemlenen hastalarda virüsün bulaştığı kişilerin daha uzun süre belirti vermediğini ve bu gecikmeden dolayı salgının tespitinde zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Koronavirüs hastalığına yol açan SARS-CoV-2 adlı yeni tip koronavirüsün kuluçka süresinin bir ila iki hafta sürdüğü, belirtilerin ise bu süre sonunda ortaya çıktığı biliniyor. Çinli doktorların gözlemlerine göre ise yeni vakalarda bu süre bir iki haftadan daha uzun sürüyor.

Daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan doktor Qui'ye göre virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan'daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti.

Virüs mutasyona mı uğradı?

Bilim insanları Çinli doktorların son yaptıkları tespitlerin virüsün mutasyona uğradığına dair bir işaret olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak doktorların hastaları Vuhan'dakinden daha önce ve daha yakından izleme fırsatı yakalamalarının da bu tür gözlemlerde etkisi olabileceğinin altı çizildi.

Dünyada ilk kez Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde görülen Kovid-19 salgınında 68 bin kişinin kısa bir zaman aralığında hastalanması üzerine sağlık sisteminin büyük baskı altına girmesi sonucu ancak kritik durumdaki hastalar üzerine yoğunlaşılabilmişti.

Yeni salgında Rusya bağlantısı

Son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Shulan, Jilin ve Shengyang'da 46 yeni vakanın görülmesi üzerine 100 milyon nüfuslu bölgede salgınla mücadele önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda tren seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Yetkililer bu bölgedeki yeni vaka artışının dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip Rusya'dan gelen kişilerden kaynaklandığı tahminini yürütüyor. Açıklamayı yapan doktor Qui, Çin'in kuzeydoğusunda ve Rusya'da incelenen virüslerin genetik diziliminin eşleştiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Reuters
Memurlar.Net
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