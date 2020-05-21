Kuş Gözlem Kulesi krizi çıktı

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılında Sarıyer'de ortaklaşa yaptıkları Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi'nin işletmesi 2018 yılında Rumeli Feneri Orman ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne kiralandı. Dernek, kulenin giriş katındaki eğitim salonunu kafeye dönüştürdü, dışarıya masalar koydu. Tuvalet ve mescit de eklendi. Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme sahası içinde kalan kuleye gelen kuş bilimciler (ornitolog) kule ve çevresinin son halinden memnun değil.

'ARTIK GÖZLEM YAPILAMIYOR'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Ornitolog Ergün Bacak, "Kule, kuş gözlemcileri için ve çocuklara eğitim amaçlı olarak yapıldı. Kalkınma Ajansı'ndan bütçe alınırken 'amaç tamamen çocukların eğitimi ve kuş gözlemi' denilmişti. 2 yıl bu amaçla da kullanıldı. Yurtdışından düzenli olarak gelen kuş gözlemcileri vardı. Milli Parklar tarafından da 'kesinlikle vatandaşlar gelmeyecek, burası bilimsel ve eğitim amaçlı olacak' denilmişti. Sonra orası kiralandı. İşletmeci bir sürü masa getirmiş, ağaçları kesmişler, otopark alanı açmışlar. Artık çok fazla insan geldiği için kuş gözlemi de yapılamıyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Arslangündoğdu da "Bu nokta dünyada süzülerek göçen kuşların izlenebildiği en önemli beş noktadan biri. O teras insanlarla dolunca kuş gözlemleyemez olduk. Dışlanmış hissediyoruz, yabancı gibiyiz. Yapılış amacından saptı orası" diye konuştu.