Beyoğlu'nda kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti
|21 Mayıs 2020 09:07
|Yazdır
Olay, Tophane Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Paşa Aralığı Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir kadınla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2'nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kadın ve arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi.
YARALIYI DA ALIP KAÇTILAR
Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu. Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde yatarken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.
İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daire içinde ve sokakta inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
21 Mayıs 2020 07:59
|Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor
21 Mayıs 2020 06:10
|AK Parti'li Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
21 Mayıs 2020 04:52
|Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü
21 Mayıs 2020 01:09
|Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
21 Mayıs 2020 01:00
|İstanbul Aydos Ormanı'nda büyük yangın: Ekipler olay yerinde
21 Mayıs 2020 00:33
|Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
21 Mayıs 2020 00:20
|21 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Mayıs 2020 00:01
|Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor
20 Mayıs 2020 23:36
|AK Parti'den cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
20 Mayıs 2020 23:30