'Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas aileyi riske eder'
|21 Mayıs 2020 09:10
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Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Öztürk, "Hepimiz isteriz büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin, elimizi öpsün ama unutmayalım ki salgınla mücadele ettiğimiz önemli günlerden geçiyoruz" dedi. Öztürk, "Geçmiş bayramlardaki muhabbetin, hürmetin gelecek bayramlara taşınması adına bu bayram hepimize fedakarlık düşüyor" diyerek en ufak bir kural ihlalinin sıkıntılı sonuçlar yaratabileceğini belirttti.
Öztürk, "Dünya genelinde 65+ en çok kaybın yaşandığı grup oldu. Türkiye'de 2 aydır sokağa kısıtlı olarak çıkabiliyorlar. Bu sayede onları korumayı başardık. Bayram vesilesi ile 'hürmet göstereceğiz' diye ev ziyareti yapmak, sarılmak-el öpmek onların hayatını riske etmek demektir. Çünkü özellikle gençler arasında asemptomatik denilen 'sessiz taşıyıcılar' var. Virüs taşıdığından kendinin bile haberi olmayan, kendini sağlıklı sanan bu kişiler ile yaşanacak en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir. O nedenle bu bayramın adı haydi gelin fedakarlık bayramı olsun" ifadesini kullandı.
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