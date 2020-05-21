İlk ders zilinden önce okula uyum kılavuzu
|21 Mayıs 2020 09:39
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Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacak" mesajının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitimde normalleşme sürecine çevrildi. İlk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek. Son kabine toplantısında da gündeme gelen takvime göre uzaktan eğitimin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci için destek programı başlatılacak.
PSİKOLOJİK DESTEK
Çalışmalar kapsamında eylüle kadar geçecek uyum sürecinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum, derslere uyum, normalleşmeye uyum kılavuzu hazırlanacak. Mart ayından beri vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara psikososyal destekler sağlanacak. Hazırlıkları süren destek çalışmasına aileler, öğretmenler ve okul yönetimleri de dahil edilecek. Bu kapsamda ailenin ve öğretmenin normalleşmeye ayak uyduramayan çocuklara nasıl yaklaşması gerektiği konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Cumhurbaşkanlığı ve MEB'in tatil dönemi için yürüttüğü planlamayla çocukların pandemi döneminde kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması ve okullar açıldığında adaptasyon problemi yaşamaması planlanıyor.
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