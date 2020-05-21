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Katar anlaşmasından sonra Dolar'ın son durumu

Dün Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması haberiyle 6,76 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabaha 6,78 seviyelerinde başladı
 21 Mayıs 2020 09:54
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Katar anlaşmasından sonra Dolar'ın son durumu

Dün Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması haberiyle 6,76 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabaha 6,78 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,44'te yer alıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.
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