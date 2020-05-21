Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonunda açılması planlanıyor
|21 Mayıs 2020 10:00
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman tren hattının uzunluğunun 100 kilometre olduğunu söyleyerek, "Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Sinyalizasyon için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır." dedi.
Karaismailoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin T1 Tüneli'nde inceleme yaparak brifing aldı.
İncelemenin ardından bir açıklama yapan Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyledi.
Projenin son durumuyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Konya-Karaman hattımızın uzunluğu 100 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Sinyalizasyon için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. TCDD'nin ülke genelinde 1500'ün üzerindeki şantiyesinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün dünya Kovid-19 ile mücadele ederken, bizler tüm tedbirlerimizi alarak şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Şantiyelerimizde herhangi bir sıkıntı olmadan tüm çalışanlarımız özveriyle işlerine devam ediyor."
- "Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz"
Karaismailoğlu, Türkiye'de 1200 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattının faaliyette olduğunu belirterek, 2023 yılı itibarıyla hızlı tren hattının uzunluğunu 5 bin kilometreye ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Yine Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla bu hedeflerimizin içerisinde. Birisi 100 diğeri ise 135 kilometre. Ulukışla'yı bağladıktan sonra Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Bunun için projelerimizi tamamladık. En kısa zamanda finans konusunu da hallettikten sonra ihaleye çıkacağız. Yine Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattının şu anda ihale hazırlık çalışmaları var. Yani 2023 yılında İstanbul'dan trene binen bir kişi Gaziantep'e kadar gelebilecek. Öte yandan demir yolunun hem yükte hem de yolcu da kapasitelerini artırmak istiyoruz. Yükte ilk aşamada yüzde 10'a daha sonra yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz."
Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı AK Parti'li milletvekilleri eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başvuru koşulları belli oldu
21 Mayıs 2020 10:33
|'Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyoruz'
21 Mayıs 2020 10:29
|Kuş Gözlem Kulesi krizi çıktı
21 Mayıs 2020 09:01
|Bilişim dünyası istihdam için 150 bin kişi arayacak
21 Mayıs 2020 08:30
|MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
21 Mayıs 2020 03:42
|İşte 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izninin detayları
20 Mayıs 2020 23:02
|Yurtlarda karantinada kalan 66 bin kişi tahliye edildi
20 Mayıs 2020 22:42
|İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak
20 Mayıs 2020 22:01
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Mayıs 2020 20:49
|Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
20 Mayıs 2020 20:45