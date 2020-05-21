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Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hükümet yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
 21 Mayıs 2020 10:08
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Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk Gazetesi'nden Bülent Aydemir'e konuştu.

Yavaş, 12 milyar TL bütçe açıklarının olduğunu, gelirlerinin ise 1 milyar TL olması gerekirken 300 milyon TL'ye düştüğünü belirtti.

Yavaş, acil olmayan işler dışında hiçbir şey yapmıyoruz. İşçileri ücretsiz izne çıkarabiliriz. Hükümet yeni kaynak bulamazsa mecburen işçi de çıkaracağız dedi.

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