Yavaş: Bir ay içinde Ankapark'a el koyacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yükümlülükler yerine getirilmezse bir ay içinde Ankapark'a el koyacağız.
|21 Mayıs 2020 10:14
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertük Gazetesi'nden Bülent Aydemir'e konuştu.
Yavaş, Ankapark için bir ay daha bekleyeceklerini, bu süre içinde yükümlülükler yerine getirilmezse el koyacaklarını belirtti.
Yavaş, Ankapark'a el koyduktan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. bazı projelerimiz var ama vatandaşa soracağız dedi.
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