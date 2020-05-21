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Altın fiyatları düşüşte

Gram altın 379 lira, çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
 21 Mayıs 2020 10:55
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Altın fiyatları düşüşte

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altında düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 379 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.738,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.
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