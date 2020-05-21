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Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı

Şehirler arası seyahatte kullanılacak olan HES kodu kullanıma açıldı. Bakan Koca tarafından dün yapılan açıklamada, seyahat izni için HES döneminin başladığı belirtilmiş ve bu kodu temin etmek için Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının kullanılması gerektiği bildirilmişti. Bu doğrultuda, her kişiye özel olan HES kodları bugün erişime açıldı.
 21 Mayıs 2020 10:57
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Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı

Seyahat izni için gereken kod "Hayat Eve Sığar" uygulamasından temin edilmeye başlandı.

Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasından temin edilecek. Kod bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs tarihinde, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacağını açıklamıştı.

'KOD KULLANILARAK SEYAHAT YAPABİLECEKSİNİZ'

Bakan Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının kontrollü sosyal hayata geçişteki önemine değinmiş ve şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan uygulamanın kişilere, evden çıkarken rehberlik ettiğini söylemişti.

Mobil uygulamayı tanıtan Koca, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Mobil uygulamanın çok önemli bir diğer fonksiyonu da bireylere risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama, serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu oluşturabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda, farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Kod sayesinde kimse kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen bir özellik ile bir kod üretilecek. Bu koda istinaden öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun kabul edilip edilmediğine karar verecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

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