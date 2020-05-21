Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
|21 Mayıs 2020 11:15
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan 30, Ağrı'da 27, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olacak.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ardahan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Tunceli ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.
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