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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
 21 Mayıs 2020 11:20
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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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