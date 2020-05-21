Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
|21 Mayıs 2020 11:20
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 21, 2020
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yavaş: Bir ay içinde Ankapark'a el koyacağız
21 Mayıs 2020 10:14
|Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
21 Mayıs 2020 10:08
|Beyoğlu'nda kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti
21 Mayıs 2020 09:07
|Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
21 Mayıs 2020 07:59
|Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor
21 Mayıs 2020 06:10
|AK Parti'li Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
21 Mayıs 2020 04:52
|Ekrem İmamoğlu dağıttığı 100 ton patatesi övdü
21 Mayıs 2020 01:09
|Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
21 Mayıs 2020 01:00
|İstanbul Aydos Ormanı'nda büyük yangın: Ekipler olay yerinde
21 Mayıs 2020 00:33
|Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
21 Mayıs 2020 00:20