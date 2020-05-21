400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu

Kahramanmaraş'ta 13 çocuk sahibi ve torunlarının torunları ve torunlarının çocukları ile 400 torun sahibi 125 yaşındaki Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yendi. Gelebek, bu durumda 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

VİRÜSÜ YENEN EN YAŞLI İNSAN OLDU

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. 40 gün sonra 126. yaşını kutlayacak olan 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen tomografisinde koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlık çalışanlarını da şaşırtan Eşe Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

"İYİ BAKTILAR, HASTALIĞI YENDİM"

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte yaşadığı oğlu Hamdullah'ın evine dönen Eşe Gelebek, burada da 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi ve her girişinde eldiven ile maske kullandı. Sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.

400 TORUNU VAR

Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin yörük olması ve hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesinden kaynaklı olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, "Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7-8 gün yoğun bakımda kaldı, 5-6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur" diye konuştu.

"GENÇLİĞİNDE HEP DOĞAL BESLENMİŞ"

Eşe Gelebek'in tüm ihtiyaçlarını gören ve onunla yakından ilgilenen gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Koronavirüsü yenen kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, "Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateş çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde iz