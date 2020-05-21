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Karantinanın gizli kahramanları: Yurt çalışanları

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler: Kovid-19 sürecinin gizli kahramanları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışan personel diyebiliriz. Ne kadar misafirperver olduğumuzu göstermekteler
 21 Mayıs 2020 11:17
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Karantinanın gizli kahramanları: Yurt çalışanları

- Muş'taki yurt çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerden getirilerek 14 gün izolasyon sürecinde kalan vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak gönüllerde taht kurdu.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getiren yurt yönetimi ve çalışanları, verdikleri hizmetle misafirlerinde memnuniyet oluşturdu.

Giydikleri koruyucu özel kıyafetlerle büyük sorumluluk üstlenen yurt çalışanları, gece gündüz demeden yakından ilgilendikleri karantinadaki vatandaşlara sundukları hizmetlerle ev ortamını aratmadı.

Odaları sürekli temizleyerek her tarafını dezenfekte eden yurt personeli, aynı zamanda çarşaf, havlu ve günlük ihtiyaç duyulan malzemeleri de eksik etmedi.

Yaklaşık 60 kişilik yurt personeli, gerekli önlemleri alarak misafirlerin rahat etmesi için büyük özveriyle çalışırken, sağlık ekipleri de her gün düzenli olarak vatandaşların ateşini ölçüp sağlık sorunlarıyla ilgilendi.

- "Güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler yapmaktayız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kamu kurum ve kuruluşların çok güzel koordinasyon içerisinde çalıştığını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, hem merkez hem de taşra birimlerinin fedakarca çalıştığın aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımız, tulumlarını giyerek cansiparane herkesin girmeye imtina ettiği ortamdan tıpkı sağlık personeli gibi zorlu şartlarda gerçekten müthiş hizmet sunmaktalar. Personellerimiz buraya gelen misafirlerin temizlik ve beslenme hizmetlerini karşılamak için Kızılay ve AFAD ile koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Sadece beslenmeleri ve barınmaları değil, güzel vakit geçirmeleri için de çeşitli etkinlikler yapmaktayız."

Personelin görev yaparken fedakarlığına değinen Güler, "Sürecin gizli kahramanları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışan personel diyebiliriz. Ne kadar misafirperver olduğumuzu göstermekteler. Personelimizin bu süreçte gösterdiği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyması, bizim nasıl bir aile olduğumuzu göstermektedir." ifadesini kullandı.

- "Misafirlere hizmet etmek bizleri mutlu ediyor"

Karantina sürecinde fedakarca çalışan Yurt Yönetim Personeli Serap Çeri de Türkiye olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Yurt dışından yurdumuza gelen misafirleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Misafirlere hizmet etmek bizleri mutlu ediyor. Gün boyu tulumların içinde hizmet vermekteyiz, zorlansak da fedakarca işimizi yapıyoruz. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

Yurtta gözlem altında kalan Elazığlı Ahmet Akın da Almanya'da çalıştığını, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda olduklarını söyledi.

Yurtta kaldığı süreçte bir aile ortamı ve çalışanların samimiyetiyle karşılaştıklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Ben nevresim istediğimde yedeğiyle geliyor. Dış fırçan yok, arayıp söylüyorsun yedeğiyle geliyor. Yemek getiriyorlar 'beğendiniz mi?' diye soruyorlar. Burada 2 defa rahatsızlandım, ambulansla beni kendi evlatları ve kardeşleri gibi hastaneye götürdüler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada aile ortamı ve bir samimiyet var."

Anadolu Ajansı
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