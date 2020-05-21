Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu
Uşakta Gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu
|21 Mayıs 2020 11:36
|Yazdır
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki arkadaşıyla balık avlamaya gittiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Takmak köyündeki Üçpınar Göleti'nde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timince bulunan 68 yaşındaki Mustafa Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Üçpınar Göleti'ne dün iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Mustafa Özdemir, girdiği gölette kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya'da Diyanet'in camisine saldırı
21 Mayıs 2020 12:04
|Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
21 Mayıs 2020 11:53
|7 yaşındaki oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta yakalandı
21 Mayıs 2020 09:56
|Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
21 Mayıs 2020 09:50
|17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler
21 Mayıs 2020 08:32
|Hükümet ve Merkez Bankası hamleleriyle atak önlendi
21 Mayıs 2020 08:00
|Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı
20 Mayıs 2020 19:51
|Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen 12 kişi gözaltında
20 Mayıs 2020 19:09
|Bir kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti
20 Mayıs 2020 16:20
|Apartmanda kapıştılar! Sağlık çalışanı yüzüne tükürdü testi pozitif çıktı
20 Mayıs 2020 12:57