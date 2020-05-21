Tutunduğu halatın kopması sonucu yüksekten düşen hırsızlık zanlısı öldü
Şüphelinin düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
|21 Mayıs 2020 11:46
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Gaziantep'te hırsızlık için girdiği üçüncü kattaki evden inmeye çalışırken tutunduğu halatın kopması sonucu düşen zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 160. Sokak'ta bulunan üç katlı apartmana hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen M.A (31), çatıdaki güneş enerjisi paneline bağladığı halatla aşağı inmeye çalıştı.
Halatın kopması sonucu düşerek ağır yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Zanlının düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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