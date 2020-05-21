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Meslek lisesi öğretmeni bluetooth ile çalışan 'sosyal mesafe ihlali' uygulaması geliştirdi

Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla geliştirilen uygulama, internete ya da herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan çalışıyor- Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Nurettin Güneş: Programımız bir ortamda birine 2,5 metreden daha fazla yaklaştığınız zaman size işaret veriyor. Hasta olan bir kişinin daha önce nerede, kaç kişiyle mesafe ihlali yaptığını görebiliyoruz
 21 Mayıs 2020 11:48
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Meslek lisesi öğretmeni bluetooth ile çalışan 'sosyal mesafe ihlali' uygulaması geliştirdi

- Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nurettin Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini algılayan cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Bluetooth ile çalışan uygulama, sesli sinyal vererek sosyal mesafeyi korumayı amaçlıyor. Özellikle sahada virüsle mücadele eden filyasyon ekiplerinin işini kolaylaştırmak için geliştirilen uygulama, internete ve ek donanıma ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Nurettin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın başladıktan sonra katkı verebilecekleri bir konuda çalışmak istediklerini söyledi.

Virüsle mücadele eden yetkililerin ve personelin yükünü de hafifletmeyi amaçladıklarına değinen Güneş, şöyle konuştu:

"Bizim belirlediğimiz sınır 2,5 metre, bu mesafeyi aştığınızda cep telefonu öterek size sinyal veriyor ve uzaklaşmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu sayede hem bir farkındalık oluşturup hem de insanlar mesafesini daha kolay takip edebilir, böylece pandeminin yayılmasını engellemiş olabiliriz diye düşündüm. Bu bir yazılım, yazdıkça yeni fırsatlar ortaya çıkıyor.

Bir sonraki adımımız da şu; sosyal mesafeyi takip edelim insanları uyaralım ama bunların kaydını da tutalım. Bu uygulamayı kullanan bir kişide virüs çıktığında geriye dönük olarak takip edebilelim, daha önce kimlerle temas etmiş, bunları da programa dahil ettik. Bizim programımız bir ortamda birine 2,5 metreden daha fazla yaklaştığınız zaman size işaret veriyor. Hasta olan bir kişinin daha önce nerede, kaç kişiyle mesafe ihlali yaptığını görebiliyoruz."

- Kayıtlar sadece kullanıcının cep telefonunda tutuluyor

Güneş, dünyada buna benzer başka projelerin de bulunduğunu, bunların kolye, bileklik, kemer tokası şeklinde olduğunu bildirerek, "Bunlar bir sinyal yayıyorlar, bunu da cep telefonuna alıp bildirimlerde bulunabiliyorsunuz ama biz ekstra bir donanıma gerek kalmasın, herkes bunu telefonunda kullanabilsin diye uğraştık ve bu programı geliştirdik." dedi.

Güneş, mahremiyet için sistemde kayıtların sadece kullanıcının cep telefonunda tutulduğunu, bilgilerin internette ya da herhangi bir yerde saklanmadığını dile getirdi.

Kişinin daha önce kimlerle temas ettiği gibi bilgileri ihtiyaç halinde yetkililerin kullanıcının telefonundan görebileceğini bildiren Güneş, prototip halinde olan yazılımın, testlerin ardından uygulama marketlerinden indirilebileceğini sözlerine ekledi.

Okul müdürü Hüseyin Er ise sosyal mesafeyi takip eden bir telefon yazılımıyla salgın sürecinde faydalı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Meslek liselerinin salgın sürecinde üretime büyük katkı yaptığını belirten Er, "Okulumuzda cerrahi maske üretimi de yapıyoruz. Salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için Ar-Ge bölümünde proje üretmeye devam edeceğiz. Öğrenciler okulda değil ancak öğretmenlerimiz üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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