1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi
 21 Mayıs 2020 11:50
Yazdır
Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe gönderdiği açıklandı. Yüksekdağ'ın avukatlarından Can Tombul ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından Tombul'dan diyecekleri soruldu.

Yüksekdağ'ın 3 yılı aşkın süredir Kocaeli'deki cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Kocaeli'nin de koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü illerden olduğunu ifade eden Tombul, uzun tutukluluk süresi ve salgın hastalık göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı ise sanığın tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve duruşmanın 14 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayraktar SİHA'lar, Libya'da 2 Pantsir'i daha imha etti
21 Mayıs 2020 03:56		 Sivil katili terörist PKK'nın sözde 'sorumlusu' çıktı
20 Mayıs 2020 23:06
FETÖ'den yargılanan eski dernek başkanı tahliye edildi
20 Mayıs 2020 15:34		 Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde
20 Mayıs 2020 11:20
FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
20 Mayıs 2020 10:22		 PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
20 Mayıs 2020 09:44
729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
20 Mayıs 2020 06:13		 FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü
19 Mayıs 2020 14:17
Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest
19 Mayıs 2020 13:56		 İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor
19 Mayıs 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:17 - İçişleri Bakanlığı, onaylanan seyahat belgesi sayısını açıkladı12:12 - Bilim Kurulu Üyesi: Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır12:04 - Almanya'da Diyanet'in camisine saldırı11:56 - Üniversitenin ilanı kişiye özel ve mevzuata aykırı şartlar içeriyor!11:53 - Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı11:50 - Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı11:48 - Meslek lisesi öğretmeni bluetooth ile çalışan 'sosyal mesafe ihlali' uygulaması geliştirdi11:46 - Tutunduğu halatın kopması sonucu yüksekten düşen hırsızlık zanlısı öldü11:36 - Gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu11:33 - 400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
11:32 - Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi11:29 - Diyanet'ten 'bayram namazı' yerine 'duha namazı' kılın açıklaması11:20 - Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü11:17 - Kendisine yasal danışman tayin edilmiş kişi memur olabilir mi?11:17 - Karantinanın gizli kahramanları: Yurt çalışanları11:15 - Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak11:08 - 'Hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar virüsü bulaştırabilir'10:57 - Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
İkinci dalgayı yaşayan Çin'den açıklama: Virüs değişime uğruyor
Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı
Diyanet'ten 'bayram namazı' yerine 'duha namazı' kılın açıklaması
Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 4
okulların kapanırken,kreşlerin açılması 2
metin kemal kahraman 1
renk vermemek 3
ne dedim ben şimdi 4
19 mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden doktor 1
kebapçı celal 5
bilmediği bir şey yok maşallah 4
benzin fiyatlarına zam 3
sorun yoksa,sorun vardır 1
SON İLANLAR
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıyrfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 57 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Denizli Serbeltaş 2 İşçi Alacak
Çanakkale Geştaş 6 İşçi Alacak
Çorum Bayat Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam