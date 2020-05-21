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65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belge başvurusu onaylandı

İçişleri Bakanlığı: Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı.
 21 Mayıs 2020 12:17
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65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belge başvurusu onaylandı

İçişleri Bakanlığı, 11.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 62 bin 949 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderildiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların evlerinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi'nin başvurulara uygun hale getirildiği bildirildi.

İzin belgesi onaylanan vatandaşların bilgilerinin, PolNet üzerinden otomatik olarak gidecekleri illerdeki valilikler ile kayıtlı oldukları aile hekimine bildirildiği ifade edilen açıklamada, bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimlerince gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2,5 saatte 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan kişi sayısı 29 bin 527, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı ise 62 bin 949'dur. E-Devlet ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemleri üzerinden onaylanan başvuru sayısı 12 bin 327, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 25 bin 247'dir. Sadece Alo 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş ve üzeri başvuru sayısı 17 bin 200, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 37 bin 702'dir.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı, seyahat izin belgeleri ile ilgili 24 saat kesintisiz şekilde hizmet vermektedir. 65 yaş ve üzeri büyüklerimizden e-Devlet şifresi olanların evlerinden e-Devlet ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi'yle, e-Devlet şifresi olmayanların ise Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır."
Anadolu Ajansı
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