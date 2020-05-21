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Van'da görevden uzaklaştırılan HDP'li meclis üyesine hapis cezası

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van'ın HDP'li Özalp Belediye Meclis Üyesi Dilan Örenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 21 Mayıs 2020 12:28
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Van'da görevden uzaklaştırılan HDP'li meclis üyesine hapis cezası

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van'ın HDP'li Özalp Belediye Meclis Üyesi Dilan Örenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özalp ilçesinde yasal dayanağı olmamasına rağmen belediyede "eş başkanlık" unvanını kullandığı, terörle iltisaklı kişileri işe aldığı ve teröristlere destek sağladığı iddiasıyla yargılanan Örenci hakkındaki davanın karar duruşması, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Örenci, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanık ve avukatı beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra sanık Örenci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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