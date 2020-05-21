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Eskişehir'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu çocuk öldü.
|21 Mayıs 2020 12:42
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Vişnelik Mahallesi Burcu Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşayan Vahap Hamit Davut (11), balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden erkek çocuğun cesedi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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