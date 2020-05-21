Bir il ile iki ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

GİRESUN

Giresun'un iki ilçesinde maske takma zorunluluğu getirildi

Giresun'un Piraziz ve Görele ilçelerinde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Piraziz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Piraziz genelinde sokağa çıkan vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takmalarının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Görele Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada ise bugünden itibaren vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde tıbbi-cerrahi maske takmalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 12 Mayıs'ta alınan kararlar kapsamında ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması (en az 3 adım) ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, tedbirlere ilişkin kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması kararlaştırıldı."

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.