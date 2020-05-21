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DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı günden bu yana en fazla vaka artışının yaşandığını, 106 bin kişide virüs tespit edildiğini söyledi.
 21 Mayıs 2020 13:05
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DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında; dünyada son 24 saatte 106 bin koronavirüs vakası bildirildiğini duyurdu. 106 bin vakanın üçte ikisini sadece 4 ülkenin rapor ettiğini belirten Ghebreyesus, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan vaka artışı konusunda da endişelerini dile getirdi.

NORMALLEŞME SÜRECİ VE VAKA ARTIŞI

Ghebreyesus'un söz konusu açıklaması, dünyada en çok vakanın bulunduğu ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin karantina ve kısıtlama uygulamalarını hafifletmeye başlamasının ardından geldi. Ghebreyesus, "Bu salgında daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzmanlar gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu ifade etti. Birçok ülkedeki test sayılarının az olması ve buna bağlı olarak henüz tespit edilmeyen vakaların olduğu gerçeğinin 'asıl' vaka sayısını gizlediğinin altı çizildi.
DHA
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