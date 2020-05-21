Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
|21 Mayıs 2020 13:09
|Yazdır
Gaziantep'te, bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşme anı ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 160 numaralı sokaktaki üç katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık için binanın üçüncü katına çıkan 31 yaşındaki M.A., çatıdaki güneş enerjisine bağlı iple aşağı inmeye çalıştı. İpin kopması sonucu şahıs yaklaşık 20 metreden aşağı çakıldı. Şahsın yere çakılma anı ise çevredeki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Düşerek ağır yaralanan M.A. olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden M.A.'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler İstanbul'da yakalandı
21 Mayıs 2020 13:04
|Eskişehir'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
21 Mayıs 2020 12:42
|Almanya'da Diyanet'in camisine saldırı
21 Mayıs 2020 12:04
|Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
21 Mayıs 2020 11:53
|Gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu
21 Mayıs 2020 11:36
|7 yaşındaki oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta yakalandı
21 Mayıs 2020 09:56
|Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
21 Mayıs 2020 09:50
|17 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler
21 Mayıs 2020 08:32
|Hükümet ve Merkez Bankası hamleleriyle atak önlendi
21 Mayıs 2020 08:00
|Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı
20 Mayıs 2020 19:51