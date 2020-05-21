Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor
|21 Mayıs 2020 13:18
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Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın 40-60 km/saat yer yer kısa süreli 70-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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