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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor

Başakşehir'de, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor.
 21 Mayıs 2020 13:41
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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor

Başakşehir'de, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor.

AÇILIŞTA İLK KONUŞMAYI SAĞLIK BAKANI YAPTI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11'nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid 19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir.

Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir.

Her geçen gün güçlenen sağlık sektörümüz Türkiye'nin adını dünyaya sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

ABE: KALBİM SAYIN ERDOĞAN VE TÜRK HALKI İLE BERABERDİR

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşmasından satır başları:

Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum.

Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı.

Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir.

Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.
Memurlar.Net
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