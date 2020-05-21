Bayram şekeri tezgahta kaldı
|21 Mayıs 2020 14:26
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Bayramda uygulanacak 4 günlük kısıtlama, Bitlis'in Güroymak ilçesinde bayrama hazırlanan esnafı vurdu.
Bayram şekerleri ve lokumları elinde kalan esnafın işi geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Vatandaşların evde kalacağı 4 günlük bayram tatilinde çocuklar bayram şekeri toplamaya çıkamayacakları gibi komşular ve akrabalar arası bayramlaşma ziyaretleri de yapılamayacak. Güroymak'ta her yıl bayram öncesi yaşanan telaşa bu kez korona virüs gölgesi düştü. Korona günlerinde bayramın eski bayramlara kıyasla sönük geçtiğine dile getiren esnaf Ethem Dağgeçen, "4 günlük kısıtlama bayram alışverişini etkiledi. Eskiden çocuk şekerini kilo kilo satıyorduk ama şimdi halkın şekere talebi pek yok. Sonuçta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. İnsanlar bayramda evde kalacaklar ve o yüzden de herkes kendi ihtiyacı kadar alışveriş yapıyor. Geçen seneye göre alışverişte bir düşüş var. Geçen yıl 5 kilo şeker alan bir müşteri bu yıl bir kilo alıyor. Her şeye rağmen insanlarda bir bayram telaşı var ama eskisi gibi değil. Geçen seneye kıyasla bir bayram hazırlığı yok" diye konuştu.
Bayram telaşı, zabıta ve polisi de harekete geçirdi. Tedbir alan ekipler, sosyal mesafe ve maske takılması uyarılarında bulundu. Sık sık dükkanları denetleyen zabıta ekipleri, esnafı teker teker uyardı.
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