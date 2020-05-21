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Üniversite virüs tanılarını artık yapay zekalı tomografi cihazı ile yapacak

İmmün Plazma Tedavi Yönteminin, COVİD 19 için önemli alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu Türkiye'de ilk kez kamuoyuyla paylaşan, sahip olduğu Türkiye'nin patojenlerden arındırılmış plazma üretimini gerçekleştiren iki cihazını Kızılay'ın kullanımına sunan Gaziantep Üniversitesi, bu kez de Türkiye'nin yapay zekaya sahip son teknolojiyle tomografi çeken ilk tomografi cihazını COVİD 19 tanısı için kullanmaya başladı.
 21 Mayıs 2020 14:45
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Üniversite virüs tanılarını artık yapay zekalı tomografi cihazı ile yapacak

İmmün Plazma Tedavi Yönteminin, COVİD 19 için önemli alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu Türkiye'de ilk kez kamuoyuyla paylaşan, sahip olduğu Türkiye'nin patojenlerden arındırılmış plazma üretimini gerçekleştiren iki cihazını Kızılay'ın kullanımına sunan Gaziantep Üniversitesi, bu kez de Türkiye'nin yapay zekaya sahip son teknolojiyle tomografi çeken ilk tomografi cihazını COVİD 19 tanısı için kullanmaya başladı.

Bilgisayarlı tomografinin (BT) COVİD 19 tanısındaki önemine dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, semptomu olan COVİD 19 hastalarında akciğer tutulumunun önemli bir sorun olduğunu, bunun da bilgisayarlı tomografi ile hassas bir şekilde tespit edildiğini vurguladı. GAÜN Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde COVİD 19 şikayetiile gelen kişilerin akciğer bulgusu olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir tespit aracı olan bu sitemin yapay zekayı da kullanarak, çok düşük radyasyonla, çok kaliteli görüntü alınmasını sağlandığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Yapay zeka teknolojisine sahip bu cihazdan şuanda yalnız üniversitemizde var. COVİD 19 hastalarının en önemli sorunlarından birisi akciğer tutulumu. Bunun için bilgisayarlı tomografi, vazgeçilmez bir tanıya katkı aracıdır. Ancak, tomografi çekilirken alınan yüksek doz radyasyon hasta için önemli bir sorundur. İşte üniversitemiz hastanesinde hizmete sunduğumuz bu cihaz sayesinde, normal bir akciğer grafisi çekilirken alınan radyasyon dozuna eşit güvenlikte hastalarımızın tomografilerini çekebiliyoruz" dedi.

Covid 19 mücadelesinde GAÜN damgası

Gaziantep Üniversitesi'nin COVİD 19 salgınının başlamasının ardından önemli çalışmalara imza attığını ve bunu da kamuoyuyla zaman zaman paylaştığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bu süreçle ilgili çalışmaları ise "Üniversitemiz, patojenlerden arındırılmış immün plazma yönteminin COVİD 19 tedavisi için önemli bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu ilk kez Türkiye kamuoyu ile paylaştı. Hemen arkasından Türkiye'de yalnız üniversitemizin sahip olduğu, patojenlerden tamamen arındırılmış plazma üretimini sağlayacak iki cihazı, daha fazla ihtiyaç için kullanılmak üzere Kızılay'ın Ankara ve İstanbul Merkezleri'ne kurulması konusunda Kızılay ile anlaşma yaptı. Bu merkezlerde patojenlerden 7 dakika gibi kısa bir sürede arındırılan plazmalar sayesinde hastalarımız şifa buluyor. Yine bu sürede üniversite olarak, TÜBİTAK desteği ile tek kullanımlık solunum cihazı üretimi çalışması yapılıyor. Ayrıca COVİD 19 tedavisinde kullanılan ithal ilaçların Sağlık Bakanlığı onayı ile yerli muadil üretimimiz 4 onaylı çalışmalarımızla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Az radyasyon ile kaliteli görüntü

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete ise, bilgisayarlı tomografinin Covid-19 için bir tarama testi olmadığını vurgularken, hizmete giren 160 kesitli yeni cihazla, 0.5 milimetre hassasiyetinde bilgisayarlı tomografi tetkiki sağlanabildiğini belirtti. Bu cihazın, günümüz teknolojisinin ulaştığı yenilikçi cihazlardan birisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mete, yeni cihazın COVİD 19 şüphelisi hastalara çok düşük doz radyasyonla tomografi çekilmesini sağlamasının yanısıra önümüzdeki büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Türkiye'de ilk olarak üniversitemizde kullanıma sunulan yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi ile tetkiklerimizi minimum radyasyon doz seviyeleri ve maksimum tanısal kalite ile güvenle gerçekleştirebiliyoruz. Yapay zekanın tanısal kalitemize bir başka artısı da özellikle kontrast madde kullanımı imkanımızın sınırlı olduğu böbrek yetmezliği ve damar yolu sıkıntısı olan hastalarımızda da çok daha düşük kontrast madde miktarıyla tetkikleri gerçekleştirebilme imkanını bizlere sunmasıdır. Yeni cihazımızla birlikte, dünyada sınırlı sayıda merkezde kullanımda olan özel fotorealistik üç boyutlu görüntüleme tekniği ile artık dokuları ve patolojileri siyah-beyaz değil, gerçek görüntüleriyle de inceleme şansımız olacaktır. İstersek bu dokuları ameliyat öncesi planlamaların yapılması için üç boyutlu yazıcılarla modellememiz de mümkündür. Bu durum özellikle klinisyen hekimlerimiz ve radyoloji bölümümüzün işbirliğini daha da verimli hale getirecektir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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