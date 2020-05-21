Uzman çavuş tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat etti
|21 Mayıs 2020 14:51
|Yazdır
Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren İl Jandarma Komutanlığında görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün İl Jandarma Komutanlığında mesai bitiminde tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat eden Uzman Çavuş Mustafa Albayrak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve silah arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Albayrak'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm sektörü haziran ayından umutlu
21 Mayıs 2020 15:03
|Bayram şekeri tezgahta kaldı
21 Mayıs 2020 14:26
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
21 Mayıs 2020 12:50
|Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor
21 Mayıs 2020 12:48
|Erzurum'da 10 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu
21 Mayıs 2020 12:38
|Bilim Kurulu Üyesi: Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır
21 Mayıs 2020 12:12
|Meslek lisesi öğretmeni bluetooth ile çalışan 'sosyal mesafe ihlali' uygulaması geliştirdi
21 Mayıs 2020 11:48
|Tutunduğu halatın kopması sonucu yüksekten düşen hırsızlık zanlısı öldü
21 Mayıs 2020 11:46
|400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
21 Mayıs 2020 11:33
|Karantinanın gizli kahramanları: Yurt çalışanları
21 Mayıs 2020 11:17