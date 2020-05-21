Emekli öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti

SEYEHAT İZNİ İÇİN GEREKLİ OLAN HES KODU KULLANIMA AÇILDI Şehirler arası seyahatte kullanılacak olan HES kodu kullanıma açıldı. Bakan Koca tarafından dün yapılan açıklamada, seyahat izni için HES döneminin başladığı belirtilmiş ve bu kodu temin etmek için Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının kullanılması gerektiği bildirilmişti. Bu doğrultuda, her kişiye özel olan HES kodları bugün erişime açıldı.