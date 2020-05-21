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EGM'den internetten alışveriş için rehber

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşları dolandırıcılık mağduru olmamaları konusunda uyardı
 21 Mayıs 2020 15:37
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EGM'den internetten alışveriş için rehber

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşları dolandırıcılık mağduru olmamaları konusunda uyardı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından "Online Alışverişte Güvenlik Kuralları" başlıklı rehber paylaşıldı.

Rehberde şu uyarılara yer verildi:

"İnternetten alışveriş yaparken kendi cihazınızı tercih edin. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olsun, güvenilir ve mümkünse size ait bir cihaz kullanın. Ayrıca potansiyel olarak suistimal edilebilecek giderilmemiş güvenlik açıklarını engellemek için işletim sisteminizi ve yazılımlarınızı güncel tutun.

Güvenli bağlantı kullanın. Her internet bağlantısı online ödemeler için yeterince güvenli değildir. Mümkünse halka açık wi-fi noktalarını kullanarak online alışveriş yapmayın. Bu bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenebilir.

Adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek saygın ve güvenilir alışveriş sitelerini tercih edin. Özellikle 'https' özelliği taşıyan, güvenli sanal mağazalardan alışverişinizi yapın.

Sanal kredi kartı kullanın. Sanal kart yani riskli olmayan limitteki kredi kartınızı dijital ortamda yapacağınız alışverişlerinizde kullanarak fiziksel olarak kullandığınız kredi kartı limitinizi kapsamadığından daha güvende kalabilirsiniz. Dolandırma maksatlı bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda bile zararı sanal kartın limiti ile sınırlamış olursunuz."
Anadolu Ajansı
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