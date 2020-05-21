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ATO Başkanı Baran, MB'nin faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ettiğini belirterek, "Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz, diğer yandan talep güçlenecek. Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde faizde indirime devam kararı, piyasalar için aşı olmuştur" dedi.
 21 Mayıs 2020 15:43
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ATO Başkanı Baran, MB'nin faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ettiğini belirterek, "Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz, diğer yandan talep güçlenecek. Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde faizde indirime devam kararı, piyasalar için aşı olmuştur" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Nisan ayındaki son toplantısında 8,75 düzeyine indirdiği faiz oranını bugünkü toplantısında 50 baz puan düşürerek 8,25'e çekmesini yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi. Merkez Bankası'nın 2019 yılının Temmuz ayından bu yana başlattığı faiz indirimlerine pandemi sürecinde de devam ederek politika faiz oranını toplam 1.575 baz puan düşürüp yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekmesinin piyasalara likidite sağlamak açısından önemine dikkat çeken Baran, salgın döneminde üretim ve ticaretin kesintisiz devam etmesinin ekonomi için pandemi sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde fark oluşturacağını belirtti. Baran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetimiz pandemi sürecinde tüccarın, esnafın ve sanayicinin likidite ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine kararlılıkla devam etmesi, yeni normalleşme sürecinde istikametini dünya ligine çevirmiş ülkemizi yatırım, üretim, ticaret yapanın adresi haline getirecek. Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz diğer yandan talep güçlenecek. Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde faizde indirime devam kararı piyasalar için aşı olmuştur."

Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi
İhlas Haber Ajansı
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