81 ilde trafik denetimi: 36 bin 889 sürücüye ceza
|21 Mayıs 2020 15:59
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, motosiklet kazalarında yaşanan ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği ve kask kullanımının ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda özellikle motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 15- 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan kontrollerde 39 bin 839 motosiklet sürücüsü denetlendi, 1086 motosiklet trafikten men edildi, 4 bin 55 sürücüye kask kullanmamak, 674 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı işlem yapıldı. Toplamda 9 bin 404 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı" denildi.
25 BİN 944 SÜRÜCÜYE HIZ İHLALİNDEN CEZA
Öte yandan trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla aynı tarihler arasında, araçlara yönelik radar uygulaması yapıldığı belirtilerek, "15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle şehirler arası karayolları üzerinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. Ülke genelinde 51 bin 459 araç ve sürücü denetlendi, 25 bin 994 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 73 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi. Toplam 27 bin 485 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
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