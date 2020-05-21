Maske, virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları maskelerin Covid-19'a karşı koruyuculuğunu analiz etmek için ilginç bir deney yaptı.

Araştırmacılar yarısı Covid-19'la enfekte olan diğer yarısı ise sağlıklı bir grup hamsterı kafeslere yerleştirdi.

Kafeslerin bir kısmı maske malzemesi ile örtüldü. Farklı senaryolardaki virüs dağılımını inceleyen uzmanlar, hayvanların etrafının tamamen kapandığı durumlarda virüs yayılımının oldukça düştüğünü buldu.

Bununla birlikte kafeslerin arasında Covid-19'lı hamsterların solunum damlacıklarını diğerlerine iletmesi amacıyla bir fan yerleştirildi.

Deneylerde, farklı materyallerden üretilmiş maske bezlerinin aralarındaki farklar da inceledi.

YAYILIMI YÜZDE 75 DURDURDU

Uzmanlar, bu kapsamda maskenin cinsi ne olursa olsun, hiç maske olmamasına göre Covid-19 yayılımını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Kafeslerin hiç örülmediği deneylerde ise hamsterların üçte ikisi Covid-19'a yakalandı. Enfekte hamsterların bulunduğu kafesin örtülmesi ise sağlıklı hamsterlara Covid-19 bulaştırma oranını yüzde 75 düşürdü.

Bilim insanları, araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, yüz maskesi takmanın Covid-19 yayılımında hayati bir işleve sahip olduğunu belirtti.