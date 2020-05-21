CTE personeline, teşvik ödemeleri, ödenmeye başladı
Ceza infaz kurumu personeline teşvik ödemeleri yapılmaya başlandı.
|21 Mayıs 2020 16:25
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Hatırlanacağı üzere, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele, Covid-19 salgını sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı 1000 TL teşvik ödenmesini kararlaştırmıştı.
Teşvik ödemeleri 20 Mayıs 2020'den itibaren yatırılmaya başlandı. Teşvik ödemelerinden gelir ve damga kesintisi yapılacaktır.
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