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İzmir'de Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı
 21 Mayıs 2020 16:36
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İzmir'de Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı.

Korona virüs önlemleri gevşetilirken, tedbiri elden bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Belediye, İzmirlilerin uğrak mekanı olan Kordon'da çemberli sosyal mesafe uygulamasını başlattı. Böylelikle vatandaşların dinlenirken sosyal mesafe kuralına uyması da sağlanmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alandan oluşan Kordon'da 2,5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çemberler çiziyor. Çemberler çizilirken çimlere zarar vermeyen su bazlı reçine kullanılıyor. Çimler büyüdükçe çizgilerin yeniden boyanması planlanıyor.

İzmirliler uygulamadan memnun

İzmirliler ise uygulamadan memnun. Çemberli önlemi yerinde bulduğunu belirten Ramazan Demir, "Sosyal mesafe hem kendi can sağlığımız hem de çevremizdeki insanlar için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu tedbiri almış. İnsanlarımızın da buna uyması çok önemli" dedi.

Gül Berber ise sosyal mesafeyi koruyarak sahilde oturmanın keyifli olduğunu belirtirken, Yusuf Süleymanoğlu da İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Uygulama Kordon'un ardından Karşıyaka sahili, Bayraklı sahili, Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda devam edecek.

"Ya içindesindir çemberin"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

"'Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın.' Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama 'yeni normal' hayata geçerken İzmir'in Kordonboyu'nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın."
İhlas Haber Ajansı
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