Virüsün, Dünya'daki en küçük kurbanı iki günlük bebek oldu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki günlük bebek hayatını kaybetti.
|21 Mayıs 2020 17:05
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki günlük bebek hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakan Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 kaynaklı ilk bebek ölümünü kaydettik." dedi.
Hayatını kaybeden bebeğin zamanından önce doğduğunu belirten Mkhize, anneye doğum öncesi yapılan testin de pozitif çıktığını kaydetti.
Mkhize, "Bebek doğduktan sonra ciğerlerinde sorun yaşıyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordu." dedi.
Güney Afrikalı iki günlük bebeğin ölümü, Kovid-19 kaynaklı en küçük yaştaki ölümler arasında kaydedildi.
Ülkede 506 bin 861 Kovid-19 testi yapılırken, 18 bin 3 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetti.
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