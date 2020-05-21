Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama

MEB'den sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı isteyen adayların, 2020 Ocak ayındaki sözlü sınav puanları geçerli olacağını belirtti.

İŞTE MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA



2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu Kapsamında Başvuruda Bulunacak Adayların Dikkatine



Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Dönemiyle sınırlı olmak üzere, 2020 Ocak Dönemi Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava katılan ve bu atama döneminde atama işlemi gerçekleşmeyen adaylardan, 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında da başvuruda bulunacak olanların; aynı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü ile başvuruda bulunmaları ve istemeleri halinde 2020 Ocak Dönemi Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında almış oldukları sözlü sınav puanları 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında da geçerli sayılacaktır.

Bu itibarla 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde sistem üzerinden alınacak ön başvuru aşamasında şartları uyan adayların bu hususa ilişkin tercihleri yine sistem üzerinden alınacak olup 2020 Ocak Dönemi Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında almış oldukları sözlü sınav puanlarının geçerli olmasını isteyen adaylar, sözlü sınava katılmadan geçerli sayılan sözlü sınav puanları doğrultusunda eğitim kurumu tercihlerinde bulunacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.