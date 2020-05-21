Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|21 Mayıs 2020 18:39
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KASTAMONU
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Yolkonak köyü Kımız Mahallesi, ikinci bir karara kadar karantina altında tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
GAZİANTEP
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Meclisi yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda, pozitif Kovid-19 vakası görülen ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde oturanların ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.
Karantina altına alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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