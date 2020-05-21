Iğdır Belediyesinde kayıt dışı 300 bin lira bulundu

Iğdır Belediyesinde yapılan denetimde bir kasa içerisinde kayıt dışı olduğu belirlenen 300 bin lira bulundu.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü tarafından belediye birimlerinde denetim yapıldı.

Denetim esnasında, belediyenin bir birimindeki kasa içerisinde toplu şekilde 300 bin lira bulundu.

Parayla ilgili soruşturma başlatıldı, Iğdır Belediyesi Özel Kalem ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Y.F. açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kentte 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik ''terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınmış, Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Çelik ise serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.