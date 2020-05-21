Meteorolojiden sağanak uyarısı
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|21 Mayıs 2020 19:49
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, bu gece saatlerinden başlayarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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