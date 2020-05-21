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Ergenekon avukatına, 'FETÖ'den' 3 yıl hapis cezası

Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 21 Mayıs 2020 20:30
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Ergenekon avukatına, 'FETÖ'den' 3 yıl hapis cezası

Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararında, sanık Vural Ergül'ün HTS kayıtları incelendiğinde, FETO/PDY silahlı teror orgutu uyeliginden haklarında sorusturma yurutulen bir kısım avukat, gazeteci, FETO/PDY ile iltisaklı yayın kuruluslarında calısan kisiler ve MIT tırları sorusturması kapsamında mudafiligini yaptıgı Hamza Celepoğlu ile telefon gorusume kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Sanıgın 15 Temmuz 2016'da FETO/PDY silahlı teror orgutu mensuplarınca gerceklestirilen darbe tesebbusu sırasında Twitter uzerinden yapmıs oldugu "#YURTTA SULH KONSEYI...." icerikli paylasımın davanın konusu olduğu ayrıca TCK'nın 299/1 maddesinde duzenlenen "Cumhurbaskanına hakaret" ve "TCK'nın 301/1 maddesinde duzenlenen "Turk milletini asagılama" sucunu olusturdugu ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıgın FETO/PDY silahlı teror orgutu uyesi oldugu yonunde mahkumiyetine yeter delil elde edilememisse de, darbe tesebbusunun FETO/PDY mensuplarınca yapıldıgını bilen sanıgın, soz konusu tweetleri darbe tesebbusü sırasında ve halka yapılan, darbeye karsı koymak icin sokaga cıkma cagrısı uzerine paylasması hususları da dikkate alındıgında bu yondeki eylemlerinin silahlı teror orgutune uye olmakla birlikte teror orgutune bilerek ve isteyerek yardım sucunu olusturmuştur."

Ergül'ün, Twitter uzerinden yaptığı darbe girişimini öven paylaşımların silahlı teror orgutune uye olmamakla birlikte teror orgutune bilerek ve isteyerek yardım sucunu olusturdugunun tum dosya kapsamı ile sabit görüldüğü vurgulanan kararda, sanığın bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği aktarıldı.

- İki ayrı suç duyurusu

Gerekçeli kararda, sanık Ergül'ün Twitter hesabından yapmıs oldugu paylasımlar sonucunda TCK 299. maddesinde yazılı "Cumhurbaskanına hakaret" sucu ve yine Turk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yazılı "Turk milletini asagılamak" sucu yonunden gereginin takdir ve ifası icin Istanbul Cumhuriyet Bassavcılıgına suc duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kararı temyiz edeceği ve mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine de soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergül, yaklaşık 4 ay sonra bulunabilmişti.
Anadolu Ajansı
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