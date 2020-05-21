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THY yolcuları, iç hatta 'HES' koduyla uçabilecek

THY: "Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat Eve Sığar' projesine uygun olarak, yolcularımızın iç hat uçuşlarımıza kabulü, kişiye özel üretilen 'Hayat Eve Sığar (HES)' kodu ile sağlanacaktır. HES kodu zorunlu bir alan olup biletleme işlemleri sırasında yolcularımızdan talep edilecektir"
 21 Mayıs 2020 20:34
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THY yolcuları, iç hatta 'HES' koduyla uçabilecek

Türk Hava Yolları (THY), iç hat yolcularının biletleme işlemlerinin "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu ile sağlanacağını duyurdu.

THY'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava yolu şirketinin en büyük önceliğinin yolcu güvenliği ve sağlığı olduğu belirtildi.

Uçuşlarda seyahat edilebilmesi için yolcuların sağlığının uçuşa elverişli olmasının hayati önem taşıdığı kaydedilerek, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat Eve Sığar' projesine uygun olarak, yolcularımızın iç hat uçuşlarımıza kabulü, kişiye özel üretilen 'Hayat Eve Sığar (HES)' kodu ile sağlanacaktır. HES kodu zorunlu bir alan olup biletleme işlemleri sırasında yolcularımızdan talep edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala yolcuların sağlık durumunun kontrol edileceği, biletleme esnasında ve havalimanında yapılacak "HES kodu" sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği kaydedildi.

HES kodunun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması gerektiği, aksi durumda rezervasyonların onaylanmayacağı aktarılan açıklamada, bebek yolcular için ise HES kodu gerekmediği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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