1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş ve üstü 258 bin kişiye 'seyahat izni' verildi

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
 21 Mayıs 2020 20:39
Yazdır
65 yaş ve üstü 258 bin kişiye 'seyahat izni' verildi

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
21 Mayıs 2020 18:39		 Bakanlık, sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı
21 Mayıs 2020 17:13
THY'den HES kodu ile uçuş açıklaması
21 Mayıs 2020 16:12		 81 ilde trafik denetimi: 36 bin 889 sürücüye ceza
21 Mayıs 2020 15:59
Restoran ve lokantalar için virüs önlemleri belirlendi
21 Mayıs 2020 15:51		 EGM'den internetten alışveriş için rehber
21 Mayıs 2020 15:37
YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali
21 Mayıs 2020 15:31		 65 ve üstü yaştakiler için verilen izin sayısı 110 bine yaklaştı
21 Mayıs 2020 14:08
Sayıştay 22 kişilik görevde yükselme sınavı açtı
21 Mayıs 2020 13:44		 2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı
21 Mayıs 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 3 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu!21:06 - Tarihi Maraş Kalesi, bayram sonrası ziyarete açılıyor21:00 - Vatandaşı dolandıran sahte 'Komiser Murat' yakalandı20:51 - Otobüs bekleyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti20:44 - Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı20:39 - 65 yaş ve üstü 258 bin kişiye 'seyahat izni' verildi20:34 - THY yolcuları, iç hatta 'HES' koduyla uçabilecek20:30 - Ergenekon avukatına, 'FETÖ'den' 3 yıl hapis cezası19:49 - Meteorolojiden sağanak uyarısı19:46 - Cami'den 'çav bella' yayınına ilişkin bir kadın gözaltında
19:37 - Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi19:33 - Bayramdan sonra tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak19:23 - Vaka sayısı ikinci defa binin altında kaldı19:19 - Ehliyetsiz sürücü yakalanınca polise bıçakla saldırdı19:13 - İmam, ibatede kapatılan camisini baştan aşağı yeniledi19:05 - Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı18:59 - Sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen cami frekansına girmişler18:50 - Iğdır Belediyesinde kayıt dışı 300 bin lira bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
İkinci dalgayı yaşayan Çin'den açıklama: Virüs değişime uğruyor
Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
Faizler Düştü! Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
BDDK'dan yeni altın alımı kararı
Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi
Vaka sayısı ikinci defa binin altında kaldı
Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kar havası 1
renk vermemek 3
küstün mü sorusu 2
adam 3
ısırgan 2
bayram namazının camilerde kılınamaması 4
Yeşil 4
pepsi 4
günaydın sözlük 2
mert öcal 3
SON İLANLAR
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıyrfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 57 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Denizli Serbeltaş 2 İşçi Alacak
Çanakkale Geştaş 6 İşçi Alacak
Çorum Bayat Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam