65 yaş ve üstü 258 bin kişiye 'seyahat izni' verildi
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
|21 Mayıs 2020 20:39
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İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.
Bugün saat 17.30 itibariyle,T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 21, 2020
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden;
Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı:
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