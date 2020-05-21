Vatandaşı dolandıran sahte 'Komiser Murat' yakalandı
Antalya'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.
|21 Mayıs 2020 21:00
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Antalya'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.
Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkların bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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