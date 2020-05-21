3 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.
|21 Mayıs 2020 21:11
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.
Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran'a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.
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